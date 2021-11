Incidente alla banchina Sapir del Porto di Ravenna, questa mattina. Secondo quanto si apprende, si sarebbe creata una crepa in un serbatoio contenente melasso di canna e il materiale al suo interno sarebbe fuoriuscito, allagando l’area circostante.

Si tratta, è bene precisarlo, di un prodotto di origine vegetale, un sottoprodotto della lavorazione dello zucchero, che dunque non risulta pericoloso, né inquinante di per sé. Le fogne sono state subito bloccate, per evitare intasamenti, e la merce è fuoriuscita solamente nell’area interna alla Sapir, salvando le strade che conducono agli altri terminal.

Il melasso infatti è un prodotto che ha bisogno del calore per rimanere fluido, appena la temperatura scende si blocca.

Si parla di più di mille tonnellate di prodotto fuoriuscito e il danno è dunque prettamente di natura economica. Non ci sono stati feriti o danni ambientali e l’’incidente è probabilmente dovuto ad un cedimento strutturale. Tutte le squadre di soccorso sono state prontamente allertate e sono all’opera per rimediare al problema.