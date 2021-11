Carabinieri di Faenza arrestano stalker: trovato ubriaco mentre suonava ripetutamente il campanello della vittima

Nella serata di ieri, 14 novembre, è giunta una telefonata di una donna al numero d’emergenza 112 della compagnia Carabinieri di Faenza, la quale avvisava di aver visto nel suo condominio un soggetto con giubbotto rosso suonare ripetutamente il campanello dell’abitazione di una sua vicina di casa.

La vittima, una donna faentina del ’72, aveva avuto una relazione con un coetaneo. L’uomo non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione ed era stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento del 9 dicembre 2020 a firma del GIP del Tribunale di Ravenna, nel quale si obbligava l’uomo a non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla donna (abitazione e luogo di lavoro). L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è appostato sotto l’abitazione della vittima.

La pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto, ha trovato l’uomo dal giubbotto rosso sotto il portone del condominio, impegnato a suonare ripetutamente il campanello della vittima. L’uomo è stato condotto in caserma, dove sono stati adempiuti gli adempimenti di rito. Avvisato il pm di turno, l’uomo è stato immediatamente arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa del rito direttissimo. In data odierna l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Ravenna.