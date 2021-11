Falsi Green Pass. Interrogatorio di garanzia davanti al Gip per il medico ravennate Mauro Passarini

Interrogatorio di garanzia, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, per il medico ravennate Mauro Passarini, arrestato l’11 novembre per aver fatto ottenere Green Pass con false vaccinazioni. Il medico di famiglia è accusato di peculato, falso ideologico e corruzione. Sono 79 i Green Pass falsi sequestrati finora dalla polizia, ma il numero potrebbe essere ben più alto.

L’udienza, a porte chiuse, è durata diverse ore. Passarini, difeso dall’avvocato Carlo Benini, ha scelto di parlare davanti al Gip e al Pm Angela Scorza, che ha coordinato le indagini.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il sanitario, in qualità di medico vaccinatore, avendo la disponibilità di vaccini antiCovid-19, se ne sarebbe appropriato. In particolare avrebbe ritirato, nei primi giorni di ottobre, 15 flaconi di vaccino “Pfizer-Biontech” (corrispondenti a 90 dosi circa) ma di questi, 13 flaconi non sarebbero stati utilizzati per inoculare il vaccino ai pazienti (che certificava falsamente come vaccinati), ma sarebbero stati messi fuori uso, inservibili, poiché conservati a temperatura ambiente.

Utilizzando l’applicativo “SoleWeb”, Passarini avrebbe inserito false certificazioni anti-covid, aggiornando falsamente i relativi certificati vaccinali ed inducendo in tal modo in errore il Ministero della Salute che, sulla base di detta certificazione, rilasciava “Green Pass” ideologicamente falsi.

Nel corso delle indagini sono state ascoltate, in qualità di testimoni, diverse persone presenti nell’elenco dei “vaccinati” con una o due dosi dal medico, molti dei quali non residenti a Ravenna e anche provenienti da fuori Regione. La quasi totalità di pazienti che si sono sottoposti volontariamente ad accertamenti clinici, finalizzati a verificare l’effettiva copertura vaccinale, sono risultati “negativi”, ossia non sottoposti a profilassi.