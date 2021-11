Cervia. Continuano i lavori della pista ciclabile in viale Milazzo. Entro la primavera 2022 terminate le opere

Continuano i lavori in viale Milazzo per la realizzazione della pista ciclabile. Prima della stagione estiva era stato completato il tratto dal Lungomare a viale Italia.

Ora i lavori stanno proseguendo e prima delle festività natalizie verrà completato il tratto da viale Italia a viale Volturno, per poi riprendere con l’anno nuovo da viale Volturno a viale Caduti per la Libertà, terminandoli entro la primavera.

I lavori per la realizzazione della nuova condotta dell’acqua, iniziati a marzo e sospesi durante l’estate, sono stati ripresi ad ottobre e dovrebbero concludersi entro dicembre.

Il costo dei lavori è di 345 mila euro.

Contestualmente sono abbattuti i 36 esemplari di platani sul lato sud che, non potendo essere sostituiti nello stesso sito di impianto, sono compensati con 37 nuovi alberi nelle zone adiacenti, 25 alberi già piantati in Via Teano, via Porta Pia e nel Parco di viale Milazzo, e altri 12 alberi saranno piantati con i lavori di realizzazione del parcheggio di via Teano.