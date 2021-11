Emanuela Giangrandi è la nuova presidente di Asp Bassa Romagna

È Emanuela Giangrandi la nuova presidente di Asp Bassa Romagna. L’incarico è stato formalizzato nel corso dell’assemblea dei soci riunitasi giovedì 11 novembre, alla quale era presente il presidente uscente Pierluigi Ravagli, a cui è andato il ringraziamento dei sindaci e degli amministratori della Bassa Romagna.

“Durante gli anni della presidenza Ravagli l’attività dell’Asp si è strutturata e consolidata attraverso passaggi complessi, come quello sull’accreditamento dei servizi socio-sanitari – ha dichiarato Luca Piovaccari, sindaco referente per le Politiche socio sanitarie dell’Unione e presidente dell’assemblea dei soci di Asp -. Nell’ultimo anno e mezzo, in particolare, si sono dovute affrontare importanti criticità che hanno dimostrato ancora una volta la solidità organizzativa della nostra Asp. In tutti questi passaggi, Ravagli è sempre stato un punto di riferimento per tutte le amministrazioni locali socie, dimostrando competenza, generosità e grande senso di appartenenza all’azienda nella quale ha contribuito a creare un ottimo clima di lavoro. A nome di tutti i sindaci e amministratori del territorio, ci tengo a ringraziarlo per l’impegno profuso in quasi 14 anni di mandato, con costanza, dedizione e grande generosità”.

Emanuela Giangrandi è presidente uscente di Acer Ravenna, incarico ricoperto dal 2011. Già assessora del Comune di Lugo (1990-1993) e della Provincia di Ravenna (2001-2011), vanta una lunga esperienza nella gestione delle politiche socio-sanitarie, anche come coordinatrice della commissione Politiche sociali dell’Unione Province italiane Emilia Romagna (2005-2011) e come presidente della Conferenza sanitaria e sociale territoriale di Ravenna (2006-2011). Asp Bassa Romagna è l’azienda pubblica che gestisce le case residenze per anziani, i centri diurni e le residenze sanitarie assistenziali e le comunità alloggio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.aspbassaromagna.it.