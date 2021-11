L’azienda ravennate ACG piange la scomparsa del presidente Euride Manfroni

ACG del Gruppo Arco Lavori piange la scomparsa del presidente, Euride Manfroni. Manfroni si è spento improvvisamente, infatti, nella giornata di ieri, lunedì 15 novembre, all’età di 59 anni, nella sua casa di Santarcangelo di Romagna. Manfroni, oltre a rivestire la carica di Presidente della società ravennate di costruzioni Arco Costruzioni Generali, era anche stato uno dei fondatori (nel 2015) della prima ora di ACG, che aveva contribuito a far crescere anche grazie alla sua competenza ed esperienza accumulate in anni di lavoro nel settore.

“Apprezzato per le straordinarie doti umane, Euride Manfroni lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed hanno avuto la fortuna di collaborare con lui. Il senso di perdita dei colleghi ed amici di ACG viene testimoniato da tutti indistintamente e tutti si stringono attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore” scrivono dalla società.