Limitazioni sulla statale 16 var “Variante di Alfonsine” per lavori alla pavimentazione

Anas comunica che per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 16 var “Variante di Alfonsine”.

Da domani, mercoledì 17 e fino a lunedì 29 novembre, nella fascia oraria 8:30 – 19:00, la “Variante di Alfonsine” sarà infatti chiusa al traffico per chi viaggia in direzione Ferrara.

Contestualmente sarà interdetto al traffico, sempre chi viaggia in direzione Ferrara, lo svincolo di in ingresso posto al km 5,100. Durante le modifiche alla circolazione, non attive nei giorni festivi, il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria.