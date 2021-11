Schianto su via Madrara tra Russi e Cotignola: gravissimo un giovane di 23 anni

Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 novembre, lungo la via Madrara all’altezza del Ponte di Ferro. Erano circa le 12.15 quando un’auto, una Fiat 600, condotta da un giovane di appena 23 anni di Cotignola, ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, mentre risaliva il ponte, diretto verso Russi.





Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi, sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, supportati da altro personale medico. Il ragazzo è stato trasportato con codice 3 al Bufalini di Cesena. L’auto, che ha finito la sua corsa contro il guardrail dalla parte opposta della carreggiata, è andata completamente distrutta. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per aiutare ad estrarre il ragazzo dalle lamiere.



Alcune immagini delle operazioni di soccorso dopo l’incidente

La strada, inizialmente chiusa al traffico, è stata successivamente aperta in un solo senso di marcia, per smaltire le lunghe file di auto che si erano accumulate, in attesa di ripulire l’asfalto e spostare il mezzo incidentato.