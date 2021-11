Conselice. Pirata della strada investe Carabiniere non fermandosi all’alt. Fermato il presunto colpevole

E’ stato fermato da una volante della polizia di Stato il pirata della strada che oggi, 17 novembre intorno alle 13, ha investito un carabiniere di 39 anni in servizio di pattuglia a Conselice.

Le ricerche dell’auto pirata sono durate alcune ore ed hanno coinvolto diverse pattuglie delle Forze dell’Ordine. Ancora da chiarire i motivi che avrebbero spinto l’uomo , un cittadino extracomunitario, alla fuga.

Alle 13 circa di oggi mercoledì 17 novembre, in via Puntiroli a Conselice, nei pressi del cimitero, un pirata della strada non si è fermato all’alt di un carabiniere di 39 anni in servizio di pattuglia, investendolo e poi dandosi alla fuga. Sul luogo dell’accaduto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per soccorrere il militare investito.

Le condizioni del carabiniere sono gravi, sebbene l’uomo non sia in pericolo di vita e sia rimasto cosciente nonostante la rovinosa caduta. Trasportato al Bufalini di Cesena in elimedica è in prognosi riservata ed ha riportato una frattura a una gamba e un trauma cranico

Sul posto sono arrivati anche il colonnello Marco De Donno, comandante provinciale dell’Arma, e il capitano Massimo Costanzo, comandante della compagnia di Lugo. Per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Romagna.