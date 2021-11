Spaccata nella notte al negozio “Il Cobra e la Luna”: rubati piercing per un valore di mille euro

Spaccata nella notte al negozio di Piercing&Tattoo “Il Cobra e la Luna”, di via Ugo Bassi, a Ravenna. I ladri, dopo aver mandato in frantumi la vetrina, hanno rubato piercing per un valore di 1000 euro.

Il titolare, avvisato dell’accaduto dalla donna delle pulizie, ha chiamato subito la polizia, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti di rito.



Il negozio “Il Cobra e la Luna” dopo la spaccata