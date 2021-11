Tragico incidente tra due auto ad Argenta: morte due ragazze di 20 e 21 anni. Una era di Alfonsine

Tragico incidente intorno alle 20 del 16 novembre ad Argenta, in via Matteotti. Due ragazze ventenni hanno perso la vita in seguito a uno contro tra due auto. Ferita anche una terza giovane che viaggiava con loro e in modo non grave anche l’uomo che si trovava su un’altra macchina.

Dalle prime informazioni sembra che la vettura su cui viaggiavano, forse a causa dell’asfalto bagnato, abbia sbandato e si sia andata a scontrare frontalmente con un’altra macchina, che viaggiava nel verso opposto.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 ma purtroppo per Paola Carrozza 21 anni, residente ad Argenta, e Marialuisa Sibilio, 20 anni, di Alfonsine, non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni la terza ragazza.

Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco.