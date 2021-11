È scomparso Francesco Bucchi, il cordoglio del sindaco di Lugo: “Se ne va una persona onesta e appassionata”

È scomparso il 75enne Francesco Bucchi, titolare dell’omonima azienda agricola di Casal Borsetti e originario di Lugo. “Stamane ho appreso con rammarico della scomparsa di Francesco – scrive il sindaco di Lugo Davide Ranalli – Con Francesco se ne va una persona onesta e appassionata e una figura importante della nostra città. Era un uomo dotato di grande intelligenza e di spiccata cultura imprenditoriale. Un uomo semplice, nell’accezione più positiva del termine”.

“Non posso dimenticare i suoi rimbrotti quando nella piazzetta di Marina Romea, o alla piadineria della moglie Raffaella mi incontrava. Amava sottolineare quanta fossimo differenti, nella visione del mondo e delle cose. Mi chiamava ‘il caimano’ perché, a suo dire, ero stato capace di allargare il perimetro del mio campo facendo politica. Raffaella lo riprendeva ‘fa così ma è buono’, diceva sempre. E aveva ragione. So per certo che dietro a quei commenti ci fosse l’affetto e il rispetto che anche io nutrivo per lui. Mi mancherà. Ai figli e alla moglie Raffaela le più sentite condoglianze” chiude Ranalli.