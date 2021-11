“Festina lente” è un catamarano in legno lungo quasi 12 metri che si sta preparando ad un viaggio lungo oltre 4.000 miglia da Marina di Ravenna fino alle isole dei Caraibi.

Festina lente non è solo un motto (agire, accompagnando alla rapidità dell’azione la lentezza di adeguate riflessioni) o un’antica massima latina già presente sulle monete romane, ma anche il nome di una barca, rigorosamente in legno, che riassume una scelta e una filosofia di vita e di navigazione.

In questo caso si tratta di un catamarano lungo 11,80 metri per 6 metri di larghezza, costruito da Andrea Rossetti (ex collaboratore di Raul Gardini ai tempi dell’avventura del Moro di Venezia in Coppa America) presso la LWB di Bonirola di Gaggiano, a pochi chilometri da Milano, su commessa di Fabio Malcovati, avvocato con la passione delle barche tradizionali, nonché presidente in carica dell’ASDEC, l’Associazione Scafi d’Epoca e Classici fondata nel capoluogo lombardo nel 1987.

Più in particolare si tratta di un modello Wharram Tiki 38, uno dei numerosi progetti realizzati da James Wharram, inglese di Manchester classe 1928, pioniere dell’ingegneria navale divenuto icona di riferimento in tutto il mondo per gli amanti dei pluriscafi in legno adatti all’autocostruzione, veloci e inaffondabili. Basti pensare che le sue barche, lunghe da 6 a oltre 18 metri, sono state definite le “Jeep del mare” e sono impiegate dai giramondo di tutto il globo.

Andrea Rossetti e Malcovati nel 2000 furono affascinati da un Tiki 38 vedendolo, in Grecia, “atterrare” su una spiaggia e scaricarvi direttamente l’intero equipaggio, poco dopo seduto al tavolo del ristorante a pochi metri dalla barca: incredibile, un catamarano grande e abitabile, ma gestibile con la facilità di una deriva! Nacque allora l’idea di costruirne uno.

In questo periodo Festina lente sta progettando ciò che nel 2020 la pandemia ha impedito, ovvero attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le isole dei Caraibi. La data di partenza di questo viaggio, oltre 4.000 miglia, è ancora incerta, ma questo ha poca importanza rispetto al fermo proposito di concretizzare il progetto.

Dal 2019 al comando di Festina lente c’è il romano Flavio Cingolani, classe 1994, istruttore velico con titolo professionale Yachtmaster ed esperienze di manutentore di imbarcazioni e di navigazione a bordo della goletta di 30 metri Pandora, ricostruzione in legno di un antico postale ottocentesco. Nel 2019 Cingolani ha circumnavigato l’Italia a bordo del Festina Lente, trasferendolo da La Spezia a Marina di Ravenna, dove il catamarano fa base e dalla quale parte ogni anno per una serie di crociere nelle vicine isole dalmate.