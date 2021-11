Il TAR blocca il provvedimento di AP per la decadenza della concessione demaniale di Ravenna Terminal Passeggeri

Si era chiuso male il rapporto tra Autorità Portuale e Ravenna Terminal Passeggeri, la società che aveva in gestione il terminal di Porto Corsini. AP aveva fatto decadere la concessione nei confronti di RTP nei mesi scorsi (in piedi c’era anche un contenzioso economico) mentre aveva aperto le porte a Royal Caribbean, a cui il terminal è stato concesso in project financing per i prossimi 25 anni. È la partita da 300 mila futuri passeggeri all’anno su cui punta Ravenna. Ma RTP è ricorso al Tar contestando ad Autorità Portuale i danni dovuti al calo degli arrivi, a partire dal 2018, causato dall’insabbiamento dei fondali. Ravenna Terminal Passeggeri quindi addebita ad AP la mancata manutenzione dei fondali e anche l’aggiudicazione del terminal crociere a Royal Caribbean.

Ieri 17 novembre la seconda sezione del Tar di Bologna avrebbe emesso una sentenza che blocca il provvedimento di decadenza della concessione demaniale rilasciata alla Società Ravenna Terminal Passeggeri (RTP) e tutti gli atti relativi alla gestione del Terminal Passeggeri adottati dal Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale, blocco valido fino alla prossima camera di consiglio, quando il TAR discuterà nel merito del ricorso presentato dalla RTP stessa.

Sull’argomento è intervenuta la lista La Pigna con una nota, chiedendo che il Sindaco Michele de Pascale riferisca in Consiglio comunale.