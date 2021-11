I messaggi e i vocali whatsapp del cellulare di Claudio Nanni che hanno condotto all’individuazione di Pierluigi Barbieri e alla ricostruzione del loro rapporto criminoso. L’esame dei filmati delle telecamere che documentano il rapporto fra i due e la presenza di Barbieri nei pressi dell’abitazione di via Corbara il giorno dell’omicidio. Le foto terribili del sopralluogo nella villetta dove si è consumato l’assassinio di Ilenia Fabbri. Nella quinta udienza del processo per il femminicidio della donna faentina avvenuto il 6 febbraio di quest’anno che si è svolta stamane 18 novembre nell’aula della Corte d’Assise di Ravenna, sono proseguite le escussioni dei testi chiamati dalla Pubblica Accusa.

E grazie appunto alle testimonianze, è stato effettuato un importante focus sulle indagini che hanno condotto in carcere l’ex marito Claudio Nanni nelle vesti di mandante e Pierluigi Barbieri in quanto ritenuto esecutore materiale del delitto. Prima però di dare la parola agli investigatori, in apertura di udienza è stato sentito Havasi Tibor Zoltan, uno dei soci della finanziaria con il quale Nanni aveva investito complessivamente 30.000 euro. L’uomo, di nazionalità ungherese, avrebbe dovuto comparire in aula durante la scorsa udienza, ma non era stato possibile rintracciarlo.

Rispondendo alle domande della PM, Angela Scorza, Havasi Tibor Zoltan, ha confermato l’entità dell’investimento di Nanni con la sua finanziaria. Un investimento in due tranche la prima in agosto, la seconda a fine ottobre 2020: 10.000 euro in contanti e 20.000 attraverso bonifico bancario. Il contratto, spiega l’uomo in un italiano fluente, prevedeva che l’investimento avrebbe fruttato un interesse decisamente corposo: circa 900 euro al mese. Insomma, un bel gruzzolo, ma Nanni, di lì a pochi mesi sembra avere una gran fretta di rientrare: prima chiede 15.000 euro, poi tutta la somma. Non solo. I soldi li vuole in contanti arrivando a minacciare, come era già emerso nella scorsa udienza, Ortensia Capirossi l’addetta commerciale con la quale Nanni aveva stipulato il contratto di investimento.

Perché Nanni aveva tanta fretta di riavere i suoi soldi? Per pagare il Barbieri? Il difensore dell’imputato, l’avvocato Furnari, mette sul tavolo un’altra teoria: Nanni voleva i suoi soldi perché gli interessi degli investimenti non gli sarebbero stati corrisposti. Il socio della Finanziaria parla di ritardi dovuti al Covid. Spetterà all’accusa comunque tirare le somme.

Si passa alle testimonianze degli agenti della Squadra mobile e della Scientifica. Un grande aiuto, sul versante investigativo, viene dall’esame dei messaggi scritti e vocali su whatsapp del cellulare di Claudio Nanni. È proprio un vocale del 10 dicembre di Nanni ad un certo Pier a mettere gli investigatori sulla strada giusta. Nel vocale Nanni che è reduce dal Covid e sta attendendo l’ultimo tampone in programma il 14 dicembre, dice: “Una volta che esco si fanno tutte le cose che si devono fare. Ok?” Il messaggio insospettisce gli inquirenti che si mettono sulla pista di Pier.

Nanni, in particolare, ha due Pier fra i suoi contatti. Uno è un faentino incensurato, l’altro è Pierluigi Barbieri, un personaggio che risulta essere ben noto alle forze dell’ordine. È infatti uscito da poco dal carcere dove ci era finito per rapina aggravata in concorso. In quella occasione era stato assoldato per compiere un pestaggio e nell’ambiente l’uomo è noto come picchiatore.

Estrapolando la sua foto dalla banca dati della questura gli investigatori trovano alcune somiglianze con la descrizione fatta da Arianna Massioni, l’ex fidanzata di Arianna Nanni, che al momento della tragedia si trovava nella villetta di via Corbara. Barbieri è alto, massiccio, con i capelli rasati proprio come l’omicida descritto dalla Massioni. I filmati delle telecamere di un distributore di carburante su via Forlivese, poco distante dall’officina di Claudio Nanni, di alcuni privati e del Comune di Faenza, fanno il resto, documentando rispettivamente gli incontri avvenuti fra i due imputati il 20 e il 29 gennaio 2021 e la presenza, il 6 febbraio, di Barbieri in via Corbara, dove c’è la villetta del delitto.

Ai primi di marzo i due vengono arrestati e Barbieri, come è noto, comincia a collaborare. Su sua indicazione viene trovato, sotto il cavalcavia numero 52 in direzione Imola, il manico del martello che aveva portato con sé per compiere l’aggressione. Sempre grazie a lui, viene trovata la buca dove avrebbe dovuto essere nascosto il corpo senza vita di Ilenia, chiuso in un trolley che, a sua volta viene trovato nell’officina di Nanni, insieme ad una pala e a due flaconi integri di acido sgorgante.

La parte più pesante della mattinata è senza dubbio quella relativa ai diversi sopralluoghi effettuati sia dalla Squadra Mobile che dalla Scientifica della Polizia di Bologna sul luogo del delitto. Il presidente della Corte, Michele Leoni, invita i fotografi e i cineoperatori a non riprendere le immagini della vittima barbaramente trucidata. Nella villetta, Ilenia Fabbri giace a terra, supina in un lago di sangue. Macchie di sangue sono sulle scale che portano al primo e secondo piano.

Stringe il cuore il dolore della figlia della vittima, Arianna, scossa da un fremito continuo e quello del nuovo compagno di Ilenia, Stefano Tabanelli: loro sono le vittime sopravvissute a questo femminicidio condannate a non dimenticare mai.

Infine, nel corso dell’udienza di stamane, il Presidente della Corte ha aggiunto altre date nel calendario delle udienze. Oltre a quella già prevista del 24 novembre, le altre giornate sono: il 20 dicembre, il 13, 19 e 26 gennaio del prossimo anno. In particolare, importante la giornata del 20 dicembre, che sarà dedicata all’audizione dei due imputati.