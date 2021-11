Ravenna, l’inchiesta sui finti Green Pass continua. Il medico agli arresti domiciliari. 6 sanitari su 7 coinvolti si sottraggono ai controlli, uno si è vaccinato

Il medico dei finti Green Pass – il 64enne Mauro Passarini – è ancora agli arresti ma il giudice per le indagini preliminari di Ravenna Corrado Schiaretti gli ha concesso ieri 17 novembre i domiciliari. L’uomo infatti ha ammesso i fatti, cioè la fraudolenta pratica delle finte vaccinazioni e dell’emissione dei finti Green Pass, anche se ha negato di avere percepito danaro in cambio. In ogni caso, dopo la sospensione scattata da parte dell’Ordine dei Medici e dell’AUSL Romagna il medico è stato messo nelle condizioni di non poter reiterare il reato. Né il Gip ha ritenuto che possa inquinare le prove, per cui ha concesso gli arresti domiciliari come richiesto dall’avvocato difensore Carlo Benini.

Le indagini intanto stanno continuando. Ora sono circa 90 i Green Pass bloccati. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la catena di relazioni che ha portato il medico a diventare punto di riferimento per i no vax e i no Green Pass non solo di Ravenna ma anche di altre realtà. E stanno cercando di capire quale fosse la relazione fra medico e pazienti e se – malgrado le affermazioni del medico – sia in realtà corso del danaro per le prestazioni relative ai finti vaccini.

Intanto sono circa 40 i pazienti del medico che si sono già rivolti all’azienda Ausl a Ravenna per gli accertamenti sanitari in relazione alla validità della loro vaccinazione. Mentre solo un sanitario dei sette coinvolti nella vicenda ha deciso di vaccinarsi sul serio. Gli altri sei hanno deciso di sottrarsi ad ogni controllo e non si sono ancora vaccinati, per cui nei loro confronti è scattata subito la sospensione. Fra questi anche il medico infettivologo che lavora presso l’Ospedale di Ravenna.