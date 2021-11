Faenza, ubriaco suona ripetutamente campanello dell’ex violando divieto di avvicinamento: arrestato

“Una persona con un giubbotto rosso sta ripetutamente suonando il campanello della mia vicina di casa”. Questo il contenuto di una telefonata arrivata ieri sera, 18 novembre, ai carabinieri di Faenza da una donna residente nello stesso condominio della vicina. La vicina, una faentina del ’72, aveva avuto una relazione con uomo, di origini sud africane. Il ragazzo tuttavia non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione.

Nei suoi confronti era stato già emesso un divieto di avvicinamento lo scorso 9 dicembre 2020 a firma del GIP del Tribunale di Ravenna Dott. Corrado Schiaretti, dove si imponeva all’uomo di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla donna e dai luoghi da lei frequentati (abitazione e posto di lavoro), ma il sud africano ieri ha violate le disposizioni e, in evidente stato di ubriachezza, si era appostato sotto l’appartamento della ex compagna. La pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto, ha trovato l’uomo sotto il portone del condominio, che suonava insistentemente il campanello della vittima. L’uomo è stato condotto in caserma, dove sono stati adempiuti gli adempimenti di rito. Avvisato il pm di turno, il ragazzo è stato immediatamente arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa del rito direttissimo.

Oggi, 19 novembre, l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Ravenna. Il GIP Dott. Corrado Schiaretti ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, rilevato che l’uomo ha violato la misura del divieto di avvicinamento e ha reiterato le stesse condotte moleste che hanno portato all’adozione della misura cautelare. La misura, inoltre, è stata aggravata per l’incapacità dell’uomo di contenere la propria condotta criminosa, anche in ragione dell’abuso di alcolici, e rilevate le esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione dei delitti. L’uomo quindi è stato condotto dai Carabinieri nella casa circondariale di Ravenna.