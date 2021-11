“Mercato riScoperto”: primo evento presso l’ex mercato coperto di Alfonsine rigenerato

Domani domenica 21 novembre si terrà la presentazione pubblica del percorso di rigenerazione urbana dell’ex mercato coperto di Alfonsine, con iniziative per tutto l’arco della giornata. Sarà il primo utilizzo pubblico del luogo dal suo abbandono (avvenuto oltre 10 anni fa), attraverso la pedonalizzazione della piazzetta antistante le strutture e l’offerta di iniziative per grandi e piccoli. La giornata inizierà alle 10.30 con la presentazione del percorso di rigenerazione urbana dell’edificio, introdotta dal sindaco Riccardo Graziani e dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Laudini, a cui faranno seguito le facilitatrici della cooperativa sociale Villaggio globale, che esporranno il prossimo percorso di coinvolgimento della cittadinanza alfonsinese.

Inizierà quindi una passeggiata-racconto nei dintorni dell’ex mercato coperto in cui diversi testimoni condivideranno i loro ricordi e le loro conoscenze storiche sull’edificio stesso, il quartiere e le persone che li hanno vissuti. Con la conclusione della passeggiata verrà presentato il progetto dell’intervento che cambierà il volto dell’edificio e della piazzetta, da parte degli architetti Gianluca Minguzzi e Giovanni Cataldo.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alle famiglie: alle 14 gli educatori di Casa Monti proporranno “Colori d’autunno”, un laboratorio per scoprire e ammirare piante, alberi e foglie nei loro colori autunnali; a seguire, dalle 15.30 si terrà la premiazione del concorso di poesia “La bellezza dell’universo”, ispirato dall’omonimo poemetto del 1781 di Vincenzo Monti, che celebra la forza creativa della natura. Nell’arco del pomeriggio verrà preparata una merenda con cioccolata, vin brulè, zuccherini e dolci tipici a cura dell’associazione “E trebb de Passett”, assieme a momenti di intrattenimento e a un percorso ludico per bambini che per una giornata si approprieranno di uno spazio che finora non hanno mai avuto modo di vivere.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, sarà a disposizione un punto informativo che raccoglierà ricordi, idee e proposte degli alfonsinesi per il futuro del mercato coperto, oltre a fornire informazioni sul percorso di rigenerazione urbana. Sarà anche possibile visitare una mostra di fotografie storiche del mercato coperto, provenienti dal circolo filatelico “Vincenzo Monti” e dagli archivi privati dei cittadini.

In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato a domenica 28 novembre.