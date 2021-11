Martedì 23 novembre si riunisce il Consiglio comunale di Faenza

Martedì 23 novembre alle ore 18:30 presso la sala consiliare “E. De Giovanni” è convocato il Consiglio comunale di Faenza. Questo l’OdG: 1. svolgimento di interrogazioni; 2. bilancio di previsione 2021/2023, variazione alle annualità 2021/2023 e conseguenti variazioni al documento unico di programmazione 2021/2023 (art. 42, comma 2, lett. b e art. 175, comma 2, d.lgs. 267/2000) (Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile; 3. approvazione regolamento comunale di attuazione del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile; 4. indirizzi per l’affidamento della gestione Tari per gli anni 2022-2024 (Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile; 5. sdemanializzazione della strada vicinale non consorziata “Cerchia” (Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile; 6. approvazione del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto di promozione del territorio “Terre & Motori” (Ass. Fabbri R.) – delibera immediatamente eseguibile; 7. nuova caserma dei vigili del fuoco in via Piero della Francesca – accordo tra il Ministero dell’interno Dipartimento dei VVFF del soccorso pubblico e della difesa civile e RER, Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Unione Romagna Faentina e Agenzia del demanio (Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile; 8. mozione “Commissione di controllo e garanzia” presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Insieme per cambiare e Per Faenza; 9. mozione “Promuovere il valore degli organismi consultivi di quartiere” presentata dal gruppo consiliare Faenza cresce.