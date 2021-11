Ferisce l’ex compagna con un coltello. Arrestato a Ravenna un uomo, già denunciato per maltrattamenti

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 novembre un 29enne di origini tunisine ha ferito con un coltello la sua ex compagna alle braccia e, grazie al tempestivo intervento della Polizia, è poi stato arrestato ed è attualmente detenuto nella casa circondariale di Ravenna.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino edizione Ravenna in edicola oggi.

Dalla ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine risulta che i due fossero stati legati da una relazione, interrotta poi nel 2109. L’uomo continuava però a farsi ospitare nella casa della ex, che a maggio del 2021 lo aveva anche denunciato per maltrattamenti a causa di precedenti episodi violenti. L’altra sera, in seguito ad un nuovo fatto, la donna avrebbe afferrato un coltello, probabilmente nel tentativo di difendersi dagli attacchi dell’uomo, che la stava aggredendo con insulti, spintoni e sputi. Ma lui sarebbe riuscito a disarmarla, usando poi la lama contro di lei.

La donna, dopo l’intervento degli agenti, è stata poi portata in ospedale, dove ha rimediato una prognosi di una ventina di giorni. Lui è finito in carcere con l’accusa di lesioni personali aggravate.