L’ex sindaco di Russi, Sergio Retini, nominato presidente di Alifond, il fondo complementare per i lavoratori dell’industria alimentare

Nuovo incarico per l’ex sindaco di Russi Sergio Retini. Nella giornata di ieri, giovedì 25 novembre, è stato nominato presidente di Alifond, Il fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare.

Congratulazioni giungono dal segretario generale di Fai – Cisl Onofrio Rota: “Da tutta la Fai Cisl congratulazioni a Sergio Retini per la nomina a Presidente di Alifond, il fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare. Buon lavoro all’amico Sergio, ora ci attende un importante attività di promozione per una più diffusa adesione ad Alifond, vera opportunità per i lavoratori dell’industria alimentare”.

Sergio Retini che oltre al nuovo incarico continua a mantenere anche la carica di vice presidente nazionale dell’Enpaia, l’ente di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, si dice “particolarmente stimolato da questo nuovo incarico alla presidenza di Alifond. È un po’ come ritornare a prendersi cura di una creatura che alla fine degli anni novanta ho contribuito insieme ad altri a far nascere. Oggi è una bella realtà consolidata con grandi potenzialità. La previdenza complementare è una grande opportunità che sarà sempre più necessaria per compensare il taglio che il sistema contributivo vigente ha prodotto sulle pensioni pubbliche. Una necessità imprescindibile per cui l’obiettivo di questi anni sarà quello di estendere al massimo l’adesione ai fondi dei lavoratori del settore dell’industria alimentare e affermare un nuovo modello culturale in tema di previdenza”.