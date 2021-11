Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ieri 25 novembre, il Centro Antiviolenza di Ravenna, Linea Rosa ODV, è sceso in piazza sostenuto da tanti/e cittadini/e, presenti nonostante il maltempo. In un giorno così importante è quanto mai necessario mostrare solidarietà e sostegno alle donne in difficoltà. Alla chiamata di Linea Rosa l’intera città ha risposto, perché “non importa la pioggia, oggi dovevamo esserci”, hanno detto gli studenti e le studentesse intervenuti all’evento.

I ragazzi e le ragazze dei Licei Classico, Scientifico e Artistico e dell’Istituto Tecnico Commerciale hanno portato il loro contributo in ricordo di tutte le vittime di femminicidio e, in particolare, di Elisa Bravi, giovane mamma ravennate uccisa dal marito nel dicembre 2019.

Il commento della presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara: “Ringrazio tutti i cittadini e tutte le cittadine presenti oggi, gli/le insegnanti e gli studenti e le studentesse. È proprio a questi ultimi/e che mi rivolgo affinché siano consapevoli del loro importante ruolo nel promuovere un doveroso cambiamento culturale, che ponga il rispetto, la condivisione e l’accettazione quali valori fondanti nel rapporto tra uomo e donna”.

A questo link la diretta dell’evento: https://fb.watch/9vxvAZasKM/

Linea Rosa ringrazia sentitamente il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino per aver voluto dedicare un pensiero alle donne vittime di violenza illuminando di rosso il Palazzo di Governo e chiedendo all’Associazione di posizionare una scarpetta rossa in ricordo di tutte le vittime di femminicidio.