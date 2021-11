Sospesa circolazione del traffico dalle 22 alle 5 lungo la S.P. 302R “Brisighellese-Ravennate” in corrispondenza del passaggio a livello di San Ruffillo

La Provincia di Ravenna comunica che è sospesa la circolazione del traffico dalle ore 22 alle ore 5 lungo la S.P. n. 302R “Brisighellese-Ravennate” in corrispondenza del passaggio a livello ferroviario della linea Faenza-Firenze – Loc. San Ruffillo fuori dal centro abitato in Comune di Brisighella dal 28 novembre al 1° dicembre (riapertura alle ore 5 del 2 dicembre) per consentire lavori di rinnovamento della linea ferroviaria.

Il traffico sarà deviato come segue:

i veicoli in transito sulla S.S.n. 9 “Emilia”, come quelli provenienti dalla S.C. Via degli Insorti, giunti alla rotatoria con la S.C. Via Canal Grande (“Rotonda Cappuccini” in Faenza) e diretti a Brisighella dovranno proseguire diritto lungo la Strada Statale n. 9 in direzione Castel Bolognese per poi raggiungere la S.P.n°306 “Casolana-Riolese” e da li dirigersi a Riolo Terme. Una volta raggiunta la località Riolo Terme dovranno immettersi sulla S.P.n. 23 “Monticino-Limisano” svoltando a sinistra, ad eccezione dei veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 che dovranno proseguire diritto lungo la S.P.n. 306R e raggiungere la S.P. n. 302R a Marradi (FI) ;

i veicoli in transito lungo la S.P. n. 302 “Brisighellese Ravennate”, diretti a Faenza dovranno imboccare a Brisighella, la S.P.n. 23 “Monticino e Limisano” per poi raggiungere la S.P. n. 306R “Casolana-Riolese” in località Riolo Terme e da li effettuare il percorso inverso di cui sopra (ad eccezione dei veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 che dovranno, invece, svoltare in precedenza a Marradi (FI) imboccando la S.P.n. 306R) ;

infine i veicoli aventi lunghezza superiore a m. 12 in percorrenza sulla S.P.n. 302R direzione Faenza dovranno, come specificato sopra, svoltare a sx in località Marradi (FI) per immettersi lungo la S.P.n. 306R e da qui portarsi sulla S.S. n. 9”Emilia”.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.