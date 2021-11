Sospesa circolazione, eccetto per i residenti, lungo la S.P. N. 13 Bastia per lavori al passaggio a livello della linea Lugo-Lavezzola

Come annuncia la Provincia di Ravenna è sospesa la circolazione, eccetto quella dovuta ai soli residenti, lungo la S.P. N. 13 Bastia per lavori al passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo-Lavezzola in località Frascata, dalle ore 22 di domenica 28 alle ore 22 di martedì 30 novembre. Il traffico all’innesto con la S.P. N. 59 Gardizza e all’innesto con la S.P. N. 610R Selice sarà deviato come segue:

tutti i veicoli provenienti dalla S.P. N. 13 Bastia e diretti alla S.P. N. 610R Selice e Lavezzola, devieranno sulla S.P. N. 59 Gardizza fino all’innesto con la S.P. N. 610R Selice e lungo la stessa fino a Lavezzola

tutti veicoli provenienti da Lavezzola e diretti a Giovecca, Lugo e S.Agata sul Santerno devieranno sulla S.P. N. 610R Selice fino all’innesto con la S.P. N. 59 Gardizza e su questa fino all’innesto con la S.P. N. 13 Bastia in località Giovecca

tutti i veicoli provenienti dalla S.P. N. 77 Palazzina e diretti a Lavezzola, giunti all’innesto sulla S.P. N. 13 Bastia svolteranno a sinistra sulla stessa S.P. N. 13, quindi sulla S.P. N. 59 Gardizza fino all’innesto con la S.P. N. 610R Selice e lungo la stessa fino a Lavezzola.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.