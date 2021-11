Verso la Tattica Darsena 2022/2023: oggi al Darsenale l’incontro promosso dal Sindaco di Ravenna de Pascale

“La rigenerazione della Darsena è un percorso reale, tangibile e soprattutto condiviso, giorno dopo giorno la vediamo concretizzarsi. Nel progetto DARE questo straordinario cammino si manifesta in un vero e proprio laboratorio partecipativo in cui è coinvolta l’intera nostra comunità. Il progetto entra nel vivo con il lancio di un percorso di partecipazione e collaborazione estremamente innovativo, una chiamata pubblica alla cittadinanza per raccogliere proposte e progetti per la rigenerazione della Darsena, uno dei principali luoghi del cuore della città. Condividete le vostre idee e trasformiamo in realtà la Darsena che abbiamo sempre sognato! Vi aspetto alle 17.30 al Darsenale. Non mancate!”

Con questo post su Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale dà appuntamento per oggi venerdì 26 novembre, alle ore 17:30, al Darsenale, in Viale Giovanna Bosi Maramotti, a Ravenna per l’iniziativa “Verso la Tattica Darsena 2022-2023” percorso collaborativo e innovativo per la rigenerazione urbana della Darsena di Ravenna. Presenta, appunto, Michele de Pascale Sindaco di Ravenna.