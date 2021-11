Fornace Zarattini. Auto sbatte contro guard rail, cinque ragazze ferite: una di loro trasportata al Bufalini di Cesena

Il 28 novembre, alle prime luci dell’alba, nei pressi dello svincolo di Fornace Zarattini sull’A14 s’è registrato un incidente stradale. A riportarlo il Corriere di Romagna.

Per cause ancora in fase di accertamento una vettura ha sbattuto contro il guard rail e si contano cinque ragazze ferite, fortunatamente in modo non grave.

Una delle ragazze coinvolte nell’incidente, quella che ha riportato le conseguenze peggiori, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il Corriere di Romagna specifica che le altre persone coinvolte nel sinistro stradale sono state portate all’ospedale di Ravenna dai sanitari del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente presente la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, i quali hanno messo in sicurezza l’auto incidentata che è alimentata a gas.