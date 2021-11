Avaria al traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Tecnici al lavoro per risolvere il guasto

Dal pomeriggio di ieri, domenica 28 novembre, il servizio traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna è stato sospeso, a causa di un guasto meccanico. E’ quanto ha comunicato Start Romagna, in una nota. Nel frattempo sono stati messi in servizio degli autobus sostitutivi per garantire il trasporto dei pedoni.

“Il normale funzionamento dovrebbe essere ripristinato nel corso della mattinata di di oggi, o al piu’ tardi nel pomeriggio – spiegano da Start, scusandosi con l’utenza per il disagio. – I tecnici sono al lavoro, per risolvere l’avaria”.

Sul posto è presente del personale per fornire informazioni. È possibile inoltre contattare il numero 0543 413971 e il servizio clienti: 199.11.55.77.

Sono molti i residenti di Porto Corsini e Marina Romea che stanno lamentando disagi a causa del guasto, anche perchè via Baiona è chiusa al traffico per i lavori sul ponte A119 e sul ponte A118.