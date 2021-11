Le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna indicano per oggi, lunedì 29 novembre, una giornata variabile, con cielo nuvoloso in pianura e sereno in collina. Queste le previsioni nel dettaglio: al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sulla costa nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sulla costa sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 0° sui rilievi e 1° sulla costa

Temperature massime pomeridiane comprese tra 3° sui rilievi e 6° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 31 (sui rilievi) e 37 km/h (sulla costa).

Al mattino mare mosso; nel pomeriggio mare molto mosso; dalla sera mare mosso.