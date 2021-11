Questa mattina, poco dopo le 8, a Russi alla rotonda Anna Frank un camion di trasporti eccezionali ha avuto un incidente sul posto: il mezzo, che trasportava due grandi travi da prefabbricato lunghe circa una ventina di metri, mentre usciva dalla rotonda da Russi in direzione Ravenna ha dovuto inchiodare per non tamponare la propria auto di scorta che a sua volta aveva dovuto frenare per non impattare contro un’altra auto. A causa della brusca frenata, le travi sul camion sono slittate in avanti e sono andate in appoggio sulla cabina di guida, bloccando così il pesante mezzo.

Per rimettere in sicurezza il carico è stata necessaria una grande gru del soccorso stradale, che ha impiegato oltre 7 ore per eseguire i lavori: la circolazione – che ha visto la rotonda Anna Frank semi-chiusa – ha iniziato a sbloccarsi solo verso le ore 15, con le operazioni di smontaggio della gru. Sul posto era presente anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Nell’incidente nessuno è rimasto ferito.

Foto di Gianni Zampaglione