Scontro tra scooter in via Trieste: 47enne trasportato al Bufalini di Cesena

Incidente stradale all’incrocio tra via Grado e via Trieste, a Ravenna, ieri pomeriggio, intorno alle 18. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale intervenuta sul posto, uno scooter condotto da un 47enne, immettendosi lungo via Trieste da via Grado, si sarebbe scontrata contro un altro ciclomotore guidato da un giovane, che procedeva in direzione di Marina di Ravenna.

Il ragazzo non ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Ravenna, mentre le condizioni del 47enne sono apparse più critiche e hanno richiesto il trasferimento al Bufalini di Cesena.