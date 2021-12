Lavoratori assunti all’estero per lavorare nel ravennate, con paghe più basse e senza contributi. I controlli in un albergo portano a galla la truffa

Costituivano pseudo imprese in stati esteri, al fine di eludere l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali ed evadere la contribuzione obbligatoria.

Quanto emerso è stato accertato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna, a seguito di controlli che hanno interessato una struttura turistico-alberghiera presente nel territorio di Ravenna (non è stato fornito il nominativo dell’azienda, n.d.r.).

Il sistema messo in atto e scoperto a seguito di approfonditi riscontri, consisteva nel contattare dall’Italia, anche attraverso annunci pubblicitari, lavoratori ed aziende allo scopo di fornire manodopera. Alle ditte, veniva anche inviato un tariffario con i costi di fornitura, costi che risultavano al di sotto dei minimi contrattuali applicati in Italia.

I lavoratori, per la maggior parte italiani e residenti anche nella provincia di Ravenna, risultavano assunti all’estero, soggetti alla normativa di quello Stato e pagati là, senza alcun versamento dei contributi; il contratto di fornitura della manodopera risultava stipulato con società di uno Stato estero, in cui veniva pagato il compenso, eludendo totalmente la normativa fiscale nazionale.

La struttura turistica utilizzatrice è stata sanzionata per lavoro nero per circa 10.000 euro, non risultando i lavoratori regolarmente assunti in Italia, mentre il legale rappresentante delle aziende costituite all’estero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa ai danni dell’INPS ed elusioni in materia tributaria.