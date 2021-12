Cordoglio a Ravenna per la tragica morte di Maurizio Chiarucci nell’incidente di Classe: era molto noto nell’ambiente del volley

Cordoglio a Ravenna per la tragica scomparsa in un incidente stradale di Maurizio Chiarucci, 63 anni, imprenditore, residente a Godo, titolare della società di pulizie Apulir poi diventata AP Adriatica Servizi, in precedenza fondatore di Radio Sound Ravenna, molto legato alla pallavolo femminile e all’Olimpia Teodora di Sergio Guerra. Aveva animato tante radiocronache delle imprese italiane ed europee delle pallavoliste ravennati ed era stato anche presidente della Teodora.

Maurizio Chiarucci è uscito di strada con la sua Fiat 500 sull’Adriatica, presso Classe, mentre percorreva la strada in direzione Rimini, nell’incidente di cui abbiamo dato notizia ieri. Il fatto è accaduto nella notte fra il 30 novembre e il 1° dicembre e solo alle prime luci dell’alba è stato dato l’allarme per quell’auto finita fuori strada e accartocciata. Quando sono giunti i soccorsi per Maurizio Chiarucci non c’era più nulla da fare.