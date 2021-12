Massa Lombarda: nuovo appuntamento con i mercatini artigianali di Natale

Venerdì 3 dicembre dalle 16 alle 20 si terranno i mercatini dell’artigianato artistico di Natale per le vie del centro di Massa. Inoltre, in Piazza Matteotti alle 17.30 ci sarà il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale alle Associazioni di Volontariato per l’impegno profuso per rendere gioioso e vicino a tutti il Natale.

I mercatini saranno allestiti lungo corso Vittorio Veneto e in Piazza Matteotti e si terranno tutti i venerdì fino al 17 dicembre. Le luminarie e le musiche natalizie contribuiranno a far entrale la città di Massa Lombarda nell’atmosfera natalizia. I mercatini sono organizzati dal forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Durante la giornata di chiusura di venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 ci sarà il concerto di Natale del Coro Ettore e Antonio Ricci. Il Coro venne costituito nell’anno 1929 dai fratelli Ettore ed Antonio Ricci di Massa Lombarda e con il passare degli anni hanno portato il proprio repertorio nei teatri di tutta Europa.

Il discorso di ringraziamento dell’Amministrazione Comunale sarà sotto l’Albero della Comunità di Piazza Matteotti. L’altro albero si trova in Piazza VIII Marzo a Fruges. Entrambi sono stati realizzati a mano con spirito solidale e per fini benefici dalle Associazioni del territorio e donati alla città. Sono decorati con centrini e piastrelle realizzate all’uncinetto.

Gli alberi sono stati realizzati grazie al contributo di IOR Istituto Oncologico Romagnolo, Festa de Pargher, Forum delle Associazioni e Comune di Massa Lombarda. Inoltre, per le vie della città sono posizionati 40 alberini di Natale in legno decorati dagli alunni delle scuole Torchi, Quadri e Salvo d’Acquisto.

“Quest’anno il Natale a Massa Lombarda è nel nome della comunità – commenta il sindaco Daniele Bassi – per affrontare nel modo più consapevole e condiviso possibile questo periodo colmo di contraddizioni. Infatti, da un lato offriamo occasioni di socializzazione, dall’altra occorrono attenzione e prudenza perché la fase emergenziale lo impone. Grazie all’impegno del nostro generoso associazionismo sono stati organizzati molteplici eventi che coinvolgono luoghi e strutture della nostra città.”

In aggiunta, per tutti i venerdì dei mercatini, dalle ore 16.30 presso la Sala ex Art Cafè, in via Saffi 6, si svolgeranno i laboratori “Crea e costruisci” per divertirsi con i mattoncini. Ai partecipanti sarà fornito un Kit per costruttore, al costo di € 5.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (Daniele: 3402320902; Giovanni: 3925194255) ed essere in possesso di Green Pass. I laboratori di Natale sono a cura dell’Associazione New Generation Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.