Polizia di Ravenna sanziona 20enne sorpreso con 220 kg di vongole: 1.500 la multa

La Polizia di Stato comunica di avere sanzionato un 20enne, cittadino italiano, per aver violato la vigente normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nei giorni scorsi, verso le quattro e trenta del mattino, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha controllato un’auto che stava transitando sulla SS. 16 in direzione Ferrara. A bordo dell’auto si trovava il solo conducente, che è stato identificato per un 20enne, cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine.

Dal controllo effettuato all’interno del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto otto ceste ricolme di vongole. Il giovane, interpellato circa il possesso dei molluschi bivalvi, ha riferito agli agenti di averli pescati poco prima dalle acque antistanti la spiaggia di Punta Marina. Le vongole, che sono risultate di un peso complessivo di 220 chili, sono state sequestrate e successivamente riversate in mare a cura di personale della Capitaneria di Porto di Ravenna.

Pertanto, al 20enne è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro per aver violato la vigente normativa in materia di pesca e acquacoltura.