Riapre sabato 4 dicembre il parcheggio di Via Cura

Sabato 4 dicembre riaprirà il parcheggio per auto situato in via Cura, vicino alla ZTL. Completamente rinnovato, interamente automatizzato, aperto 24h al giorno, tutti i giorni dell’anno. La tariffa giornaliera a consumo è di Euro 1,20/h dalle 7,00 alle 20,00, mentre quella notturna è di Euro 0,25/h dalle 20,00 alle 7,00. Sarà il primo parcheggio 100% Cashless di Ravenna.

L’accesso al parcheggio avviene tramite prelievo del ticket che dovrà essere conservato per il pagamento della sosta tramite la cassa automatica. La cassa automatica non accetta contante e quindi il pagamento sarà possibile solo con bancomat e carte di credito, ma presto sarà utilizzabile anche Satispay. L’uscita dal parcheggio avviene mediante lettura del ticket.

Saranno anche previsti abbonamenti semestrali ed annuali con o senza riserva del posto. Per tutti i dettagli e ulteriori informazioni si rinvia al sito: www.parcheggiravenna.com.