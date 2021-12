Protezione civile di Massa Lombarda a supporto del territorio santagatese

Durante la seduta del Consiglio comunale di Massa Lombarda del 29 novembre è stato approvato all’unanimità un accordo affinché il gruppo comunale di protezione civile di Massa Lombarda possa svolgere servizi a supporto del territorio santagatese in caso di calamità naturali o di eventi e manifestazioni in cui sia richiesto l’intervento del gruppo volontari di protezione civile.

“Abbiamo approvato una convenzione unica nel suo genere – dichiara l’assessore con delega alla protezione civile Stefano Sangiorgi – sicuramente la prima in regione Emilia-Romagna. Inoltre, il fatto che questa collaborazione sia stata approvata all’unanimità da tutti i gruppi consiliari, rappresenta l’ulteriore dimostrazione della grande collaborazione istituzionale tra tutti i nostri gruppi consiliari, dimostrando per l’ennesima volta che il bene comune del nostro territorio viene prima di tutto. In questo modo si rafforza anche la collaborazione con il comune di Sant’Agata Sul Santerno già ampiamente dimostrata nel riferimento ad altre funzioni e servizi. Infine, vorrei sottolineare l’impegno e la passione che la dott.ssa Alice Dosi responsabile del servizio protezione civile dell’UCBR, dimostra da sempre”