Russi celebra il 77° anniversario della Liberazione. Appuntamenti in Teatro e al Centro Porta Nova, in ricordo di Lino Bondi

Il 77° anniversario della Liberazione di Russi ricorre il 3 dicembre 2021, è l’occasione per ripercorrere il cammino di democrazia e di civiltà del nostro Paese, si legge in una nota del Comune di Russi. “Per onorare i caduti, i partigiani, i reduci e quei militari che disertando scelsero la via della clandestinità, sono previsti incontri e eventi che ricordano il “nostro” partigiano Lino Bondi, scomparso circa un anno fa.”

“Ora che Lino ci ha lasciati, – come scriveva il Sindaco, Valentina Palli, in occasione del necrologio – dovremo farci carico del suo lascito, tramandarne la memoria ed i valori, affidarli alle nuove generazioni affinchè, seguendo il suo sentiero ed il suo esempio, continuino ad operare nell’interesse dei cittadini e nella tutela della giustizia sociale”.

Inoltre, fu sempre Lino Bondi che nell’ottobre del 1987 assieme ai Compagni di tante battaglie e tanti altri coetanei di Russi di diversi orientamenti politici, costituisce il Centro Sociale Porta Nova. Per queste motivazioni l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro Sociale Porta Nova e L’A.N.P.I. di Russi, invitano la cittadinanza a celebrare assieme la ricorrenza e ricordare il contributo del Partigiano Lino Bondi con le seguenti iniziative:

SABATO 4 DICEMBRE

Ore 10. 30 presso il Teatro Comunale, Via Cavour 10 – Presentazione della seconda edizione del libro del Partigiano Lino Bondi “Anni indimenticabili – Dalla lotta di Liberazione all’impegno politico e sociale”, ampliata e curata da Luciano Minghetti e Andrea Bondi.

Ore 12.00 presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova APS, Via Aldo Moro 2/1 intitolazione del Centro a Lino Bondi (1920-2020).

DOMENICA 5 DICEMBRE

Ore 09:30 Chiesa Arcipretale – Messa in onore dei Caduti

Ore 10:30 Piazza D.A. Farini: Esibizione della Banda Città di Russi a seguire Corteo con deposizione di corone alle lapidi dei Caduti