Voleva gettarsi dal cavalcavia: donna salvata dalla polizia di Stato sulla A14 bis

La Polizia di Stato ha salvato una donna di 53 anni originaria del modenese prima che si gettasse nel vuoto. È accaduto all’alba di qualche giorno fa, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì stava rientrando in sede al termine del servizio notturno. Nonostante la foschia delle prime ore del giorno, nel percorrere il cavalcavia che unisce l’autostrada A/14 bis con la A/14 all’altezza di Solarolo, i poliziotti hanno notato dall’altra parte della strada un’auto, con accanto una donna che guardava il traffico sottostante, sporgendosi oltre le recinzioni con quasi tutto il busto.

Intuite le intenzioni della donna, i poliziotti hanno comunicato immediatamente alla Centrale Operativa di Bologna quanto stava accadendo, per poi precipitarsi nel punto sottostante dell’autostrada per convincere la signora a non commettere gesti insani. Gli agenti sono riusciti a persuadere la donna a rimettersi dietro le protezioni, anche se questa seguitava nel minacciare di lanciarsi. Nel frattempo è sopraggiunta in aiuto anche una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Ravenna.

I poliziotti sono scesi immediatamente dall’auto di servizio e, dopo aver risalito a piedi la scarpata del cavalcavia, hanno raggiunto la donna in poco tempo. Dopo pochi minuti quest’ultima ha desistito dai suoi propositi e abbracciati i poliziotti, ha iniziato a piangere. All’arrivo dell’ambulanza gli agenti non hanno voluto lasciare sola la signora in un momento per lei così delicato, rimanendole accanto fino al suo trasporto in ospedale a Ravenna.