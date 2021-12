Accoltellato alla gola in Piazza Baracca: grave un uomo a Ravenna

Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, sabato 4 dicembre, un uomo di circa 35anni di origine albanese è stato accoltellato alla gola davanti a un bar in Piazza Baracca a Ravenna, vicino alla centralissima via Cavour, pare a causa di una lite per futili motivi poi degenerata: l’aggressore, un italiano di cui al momento non si conoscono altre generalità, è fuggito subito dopo aver sferrato il colpo.

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica, è stata trasportata all’ospedale cittadino con codice di massima gravità: dalle prime informazioni le sue condizioni appaiono critiche, l’uomo ha infatti perso molto sangue. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri di Ravenna, che stanno cercando l’aggressore.