Si è tenuta ieri al Teatro Alighieri di Ravenna la consegna degli attestati ai ravennati insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la Stella al Merito ai Maestri del Lavoro, alla presenza del prefetto Enrico Caterino e delle altre autorità cittadine.

Sono stati insigniti del titolo di ‘cavaliere’ quattro esponenti dei Carabinieri e precisamente Paolo Baldini, Umberto Pastore, Giuseppe Roccotelli e Daniele Pino, uno della Polizia, Luigi Lotito e l’imprenditore Mario Boccaccini.

La Stella al Merito, conferita sia per l’anno 2020, quando a causa della pandemia non si tenne la cerimonia, che per il 2021 è andata a: