Cielo grigio e piogge sui rilievi, ma anche sulla costa, in serata. La giornata di oggi, seguendo le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna, si presenta come una tipica giornata invernale. Nel dettaglio: al mattino sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio sulla costa molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera sulla costa molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature minime del mattino comprese tra 0° sui rilievi e 2° sulla costa

Temperature massime pomeridiane comprese tra 7° sui rilievi e 11° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 21 (sulla costa) e 38 km/h (sui rilievi).

Al mattino mare calmo sotto costa mosso al largo; nel pomeriggio mare mosso; dalla sera mare poco mosso.