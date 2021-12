Accoltellato alla gola a Ravenna: Carabinieri sulle tracce dell’aggressore, vittima in condizioni gravissime

Proseguono le ricerche dell’uomo sospettato di aver accoltellato alla gola un muratore albanese di 38 anni davanti a un noto bar in Piazza Baracca a Ravenna ieri pomeriggio, intorno alle 17. L’aggressore, che dalle prime informazioni pare essere originario di Foggia ma che vive a Ravenna, dopo aver sferrato il colpo è fuggito prima a piedi poi in auto, mentre la vittima è stata ricoverata all’ospedale cittadino in codice di massima gravità.

Come riporta una nota dell’Ansa, i Carabinieri, coordinati dalla Pm Angela Scorza, conoscendone l’identità sono sulle tracce dell’aggressore, mentre la vittima, dopo un intervento di sutura alla giugulare, resta in condizioni gravissime. Dalle prime testimonianze pare che i due uomini stessero parlando di politica quando la discussione è degenerata: il 38enne avrebbe allora schiaffeggiato l’altro che avrebbe risposto tirando fuori un coltello. Al momento è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma bianca.