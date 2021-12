Ravenna. Caso falsi Green Pass: a sequestro altri 107 certificati verdi

Come riporta il Resto del Carlino, altri 107 Green pass di pazienti vaccinati da Mauro Passarini – il 64enne medico di base arrestato il 10 novembre a Marina di Ravenna accusato di aver finto vaccinazioni per procurare green pass a vari no vax di Ravenna e altre province oltre regione – stanno per essere messi sotto sequestro preventivo d’urgenza. I Green pass bloccati dalla procura salgono così a 190.

I sequestri – che giungono dopo ulteriori ammissioni fatte da Passarini nel secondo interrogatorio davanti a pm e gip del 26 novembre – riguarderanno pazienti ravennati ed extra-regionali che si erano rivolti al medico di Marina invece che al proprio, ma anche pazienti dello stesso Passarini che sono risultati negativi al prelievo consigliato dall’Ausl per determinare se avevano sviluppato o meno anticorpi al covid.