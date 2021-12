Spara a un cane per evitare aggressione: poliziotto indagato a Fruges

Come riporta una nota dell’Ansa, venerdì mattina a Fruges (frazione di Massa Lombarda) un poliziotto fuori servizio ha sparato con la pistola di ordinanza per cercare di bloccare uno di due cani Amstaff scappati dal loro recinto. Dalle prime ricostruzioni pare che i cani avessero appena sbranato un Pinscher che passeggiava in strada con l’anziano padrone e, intrufolatisi in un’abitazione privata, stessero per aggredire un altro cane, un meticcio, lì situato insieme al padrone 80enne.

Il poliziotto, attirato dalle urla dei testimoni, ne ha abbattuto uno sparando, dichiarando che avrebbe cercato di mirare però alle zampe. L’uomo, in servizio alla Polizia Ferroviaria di Firenze, ora è indagato per uccisione di animale, mentre la proprietaria degli Amstaff dovrà rispondere di omessa custodia di animali.