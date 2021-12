Castiglione di Cervia. Scontro tra bici e auto, 81enne cade a terra: trasportato in gravi condizioni al Bufalini

Alle 13,20 in via Ragazzena a Castiglione di Cervia s’è registrato un brutto incidente tra un’automobilista e un anziano in bici. Ad avere la peggio quest’ultimo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dai sanitari del 118.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’81enne dopo lo scontro con la vettura che procedeva nella medesima direzione di marcia sarebbe caduto a terra riportando gravi ferite. La donna over 70 che era al volante della macchina non lamenta ferite.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo dello scontro con automedica e ambulanza mentre, per i primi rilievi e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Cervia.