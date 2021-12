Cotignola. Riscontrata positività alla scuola elementare “Angeli del Senio”, classe in quarantena e tampone per studenti e insegnanti

Il Sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, informa che in seguito ad una positività riscontrata all’interno di una classe delle elementari “Angeli del Senio”, l’Ausl ha disposto l’immediata quarantena della classe e ha prescritto a tutti gli studenti e agli insegnanti coinvolti di sottoporsi al tampone.

“A seguito di questo screening non sono emerse ulteriori positività, per cui è stata disposta la ripresa delle lezioni in presenza” -afferma Piovaccari, aggiungendo-

“Sono previsti ulteriori tamponi di controllo al quinto giorno dal presunto contatto, secondo le indicazioni dei protocolli ministeriali.”