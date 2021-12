RAI taglia edizione notturna dei telegiornali regionali, sindaco di Ravenna de Pascale: “Cittadini perdono servizio importantissimo”

Dal 9 gennaio 2021 sarà cancellata l’edizione notturna dei telegiornali regionali sulla RAI. Le giornaliste e i giornalisti della tv di Stato hanno informato che avvieranno forme di mobilitazione per difendere il diritto dei cittadini ad essere informati. RAI ha replicato che la misura intrapresa non ridurrà l’informazione notturna sulle reti, trattandosi di un provvedimento teso a razionalizzare l’impiego di energie e che non priverebbe le sedi regionali RAI di presidi per la copertura di eventuali emergenze. Stando a quanto dichiarato dalla tv di Stato, infatti, le informazioni provenienti dal territorio italiano convergeranno con il sistema informativo del canale Rainews24.

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha espresso la sua posizione in merito al taglio delle edizioni notturne regionali dei tg: “Mi preoccupa la decisione della RAI di tagliare l’edizione notturna dei Telegiornali regionali sulla quale, come sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, nonché come presidente nazionale Upi, chiedo un ripensamento.

Si tratta di una scelta che priverebbe i cittadini e le cittadine di un servizio importantissimo che offre informazione puntuale e tempestiva, assicura il pluralismo informativo e dà voce alle comunità locali: tutti aspetti fondamentali alla base della vita democratica e che ritengo che il servizio pubblico in primis debba garantire.

Come amministratori apprezziamo molto il lavoro dei professionisti del TgR, uno strumento fondamentale e un punto di riferimento informativo prezioso per le nostre comunità. In particolare in questo momento storico difficile, fatto di continui stravolgimenti e di situazioni delicate che richiedono tanta attenzione, consapevolezza e responsabilità civile, ritengo che siano sempre più necessarie occasioni informative frequenti e capillari”.