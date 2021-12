L’11 dicembre Festa degli Anniversari per 139 coppie cervesi. Medri: “diamo valore agli affetti e alla comunità”

Dopo la sospensione dello scorso anno a causa del covid, riprende la festa per le coppie cervesi che sono sposate da 50, 60 e 70 anni e che avranno una giornata dedicata a loro, organizzata dal Comune di Cervia, alla quale parteciperà la Giunta comunale al completo. Nel 2020, pur non avendo potuto organizzare la festa, sono state comunque consegnate le targhe di attestato da parte dell’amministrazione alle coppie che nell’anno celebravano i 50,60,70 anni di matrimonio,.

L’appuntamento è per sabato 11 dicembre alle ore 10,00 nel Salone degli Uffizi del Club Hotel Dante di Cervia. Con una lettera inviata nelle scorse settimane, il Sindaco ha invitato alla cerimonia 139 coppie cervesi che festeggiano nel 2021 anniversari importanti: 1 coppia i 70 anni di matrimonio, 40 coppie i 60 anni e 98 coppie i 50 anni di nozze.

Dopo il saluto del Sindaco alle coppie e ai familiari presenti, nel corso della cerimonia, sarà consegnata a tutti una targa di auguri. L’intrattenitore romagnolo Sgabanàza animerà la cerimonia e un rinfresco concluderà l’occasione. L’iniziativa avverrà nel rispetto delle normative anti-covid.

Il commento del Sindaco Massimo Medri: “Dopo l’interruzione dell’anno scorso, riprende questa festa per i nostri concittadini. L’iniziativa partì venti anni fa, quando ero Sindaco, e volli istituirla per ringraziare i cervesi che con il loro lavoro di una vita e la dedizione alla famiglia hanno contribuito a far crescere la nostra città. L’anniversario delle nozze è un momento intenso ed emozionante e la durata di questi matrimoni è un importante esempio nel quale va riconosciuto il valore degli affetti e della comunità”.