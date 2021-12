Nell’anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, Amnesty raccoglie firme a Ravenna

Raccolta firme indoor per Amnesty International, il gruppo ravennate con attivisti e attiviste sarà ospite domani venerdì 10 dicembre di Cittattiva (via Carducci 14), dalle 17 alle 20. Amnesty Ravenna, nell’anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948, incontra cittadine e cittadini che vogliono firmare a difesa di cinque donne di paesi diversi (Eritrea, Cina, Ucraina, Territori Palestinesi, Messico), ma con uno scopo comune: battersi per un mondo più giusto e per questo hanno visti violati i loro diritti fondamentali. Sarà inoltre possibile con una donazione sostenere l’organizzazione non governativa acquistando i tradizionali panettoni e borracce di Amnesty.