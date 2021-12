Start Romagna comunica che il servizio di traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna è nuovamente attivo dopo l’ennesimo inconveniente che ha messo fuori uso il traghetto per la mattinata di oggi 10 dicembre. Già una decina di giorni fa, si era verificato un problema simile, con i conseguenti disagi per gli utenti.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco Michele de Pascale per sollecitare con fermezza Start Romagna a intervenire prontamente per risolvere il disservizio, nel minor tempo possibile: “Si tratta – aveva dichiarato il sindaco de Pascale – di un servizio assolutamente essenziale per i cittadini dei lidi nord e non è accettabile che nel giro di pochi giorni l’interruzione si sia ripetuta più volte. Il traghetto deve quindi essere ripristinato nel minor tempo possibile e si deve trattare di un intervento risolutivo, in grado di assicurare anche per il futuro la piena continuità del servizio”.